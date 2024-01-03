التربية تعيد العمل بنظام المحاولات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الوزارة قررت إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ والسماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة من المنتظمين والراسبين بدرس او درسين لعام (٢٠٢٢_٢٠٢٣) أداء الامتحانات على وفق نظام المحاولات".وأضافت ان "اللجنة الدائمة للامتحانات ستعلن ضوابط وتعليمات القرار".