النزاهة النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد ومدير المشاريع السابق

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عزمها استضافة أمين بغداد عمار موسى كاظم ومدير المشاريع السابق في الأمانة.



وقالت اللجنة في بيان، "إنها تعتزم استضافة السيد أمين بغداد ومدير عام المشاريع السابق في أمانة بغداد في مجلس النواب لتوجيه اسئلة إليهما تتعلق بملفات مهمة".

وأضاف البيان أن "الاسئلة تتعلق بمشاريع وهمية ومشاريع بدون تخصيصات في العاصمة بغداد، بالإضافة مشاريع اخرى متلكئة أو تحوم حولها شبهات فساد".