خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان

السومرية نيوز - محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم الخميس، حيث شهدت العديد من الشوارع في جانبي الكرخ والرصافة ازدحامات معتادة.

أدناه خارطة بالازدحامات في شوارع بغداد:



*سريع القناة ازدحام شديد *ساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات حتى ساحة قحطان ونفق النسور بالكامل *شارع الأردن من نفق الشرطة الى جامع المأمون ازدحام شديد *شارع قطر الندى من السيدية الى تقاطع الفراهيدي ازدحام كثيف *جسر الجادرية ازدحام كثيف *تقاطع مستشفى العلوية للولادة ازدحام كثيف *خدمي زيونة توقف تام *شارع موسى بن نصير من ساحة ميسلون ولغاية محمد القاسم ازدحام كثيف *ازدحام كثيف في سريع القادسية وشارع 14 تموز لغاية ساحة الاحتفالات.