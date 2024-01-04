طقس العراق.. أمطار خفيفة وارتفاع بالحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".وأشار إلى أن "الاحد المقبل، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحياناً غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".