ضمن حملة "بغداد أجمل".. البدء بتبليط وتأهيل 4 ملايين م2 من شوارع العاصمة

وقال كامل إنَّ "أمانة بغداد وضمن حملة (بغداد أجمل)، أطلقت خطة لتأهيل أكثر من أربعة ملايين متر مربع من شوارع العاصمة، وقسّمت بواقع 200 ألف م2 بين جميع دوائر البلديات، باستثناء بلديات الكرادة والأعظمية والغدير وبغداد الجديدة التي ستقوم بإكساء وتبليط 400 ألف م2"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّن أنَّ "الأعمال تتضمن قشط وإكساء الشوارع، لافتاً إلى وجود العديد من الشوارع التي أنجزت أعمالها بالكامل، فضلاً عن تنفيذ أعمال توسعة للعديد من الشوارع والتقاطعات وضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، علاوة على إنشاء شوارع خدمية ببعض الشوارع وإكساء أكتافها بالمقرنص".وبيّن كامل أنَّ "الدوائر البلدية حققت نسباً متفاوتة بإنجاز أعمال التأهيل، أسوة ببلدية الشعب التي حققت 90 بالمئة، بينما كانت في الرصافة 100 بالمئة".وأشار الى "استمرار أعمال تأهيل مدخل (بغداد- كركوك) بطول تسعة كيلومترات، وتضمنت صب مسارات التوسعة وأعمال الحدل، مع توسعة المدخل بعرض 16 متراً للسايد الواحد، فضلاً عن إنشاء شارع خدمي على جانبي الطريق بعرض ثمانية أمتار".