التعليم تعلن توفر 10 منح دراسية أردنية لنيل "الماجستير"

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر 10 منح دراسية مقدمة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن لنيل شهادة الماجستير.





شروط ومتطلبات التقديم: اضغط هنا وأضافت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية توضح أن التخصصات المحددة هي التمريض والصيدلة والحاسوب والمحاسبة والقوانين السيبرانية وأن التقديم يستمر الى غاية الاثنين المقبل الموافق 2024/1/8 عبر الرابط ( اضغط هنا ).شروط ومتطلبات التقديم: