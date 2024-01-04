المحاصيل العراقية تجتاح الأسواق الاوربية.. رغبات افريقية بالاستيراد

وقالت كوخة، إنَّ محافظات الإقليم نجحت خلال العام الماضي بتصدير أنواع مختلفة من المنتوجات والمحاصيل الزراعية المطلوبة إلى الاتحاد الأوروبي ودول عربية عدة"، كاشفة عن إبداء دول أفريقية رغبتها باستيراد محصول البطاطا من الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية".وبينت أنَّ "المنتوجات والمحاصيل تأخذ بعض الوقت لإعدادها للتصدير، إذ توجد مراحل عدة تمرّ بها عملية تصديرها وكل مرحلة تحتاج إلى تعبئة وتغليف وعرض على لجنة من دائرة وقاية المزروعات المشتركة بين حكومة الإقليم والمركز لفحص المنتج، لتأكيد أنه ضمن المواصفات القياسية المطلوبة للتصدير".