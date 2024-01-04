وزير التربية يصادق على تثبيت 703 محاضرين بمحافظة بغداد

المكتب الإعلامي لوزارة التربية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير ابراهيم نامس الجبوري صادق على تعيين واصدار اوامر تثبيت (703) ضمن محاضري عام 2020 لمحافظة بغداد (تربية الرصافة الأولى، تربية الرصافة الثانية، تربية الكرخ الاولى، تربية الكرخ الثانية)".