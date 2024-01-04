بذكرى رحيله الرابعة.. الأعرجي يزور شقيق أبو مهدي المهندس

السومرية نيوز – محليات



زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، شقيق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس في بغداد.

وجاءت الزيارة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد المهندس على طريق مطار بغداد عندما استهدفت طائرة مسيرة، السيارة التي كان يستقلها رفقة قاسم سليماني عام 2020.