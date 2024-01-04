نينوى.. القبض على صاحب محل اسماك بتهمة المحتوى الهابط

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اعتقل جهاز الامن الوطني في نينوى ابو جنة صاحب محل اسماك في مدينة الموصل بسبب المُحتوى الهابط في تقاطع السكر ايسر الموصل".يذكر ان مجلس القضاء الأعلى، وجه باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى الهابط والمسيء.وجاء في وثيقة صادرة من مجلس القضاء بتاريخ 8/2/2023 انه "لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام".