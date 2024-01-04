"حقوق" تدعو لبداية العد التنازلي لجلاء القوات الاجنبية من العراق

وقال مؤنس في بيان، "ابتداءً من اليوم ينبغي أن يبدأ العد التنازلي لجلاء كافة القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية تحت مختلف المسميات لكونها باتت قوات عدوة ونخص بالتحديد قوات الاحتلال الامريكي".كما دعا الى "انهاء جميع الاتفاقيات التي ابرمتها بغداد مع واشنطن يشمل الأمر انهاء اعمال التحالف الدولي ضد داعش"، مؤكداً ضرورة "حظر الطائرات الامريكية لكافة انواعها من الطيران في الاجواء العراقية".ولفت مؤنس الى "سحب البعثة العراقية من واشنطن واخراج البعثة الامريكية من بغداد وغلق السفارة"، مضيفاً "ينبغي حل قيادة العمليات المشتركة وتشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة تحت امرة القائد العام وفق ما نص عليه الدستور".