الديوانية.. نقل كليّة إلى "مستنقع صرف صحي" ومنح البناية لمجلس المحافظة الجديد

وقال أحد طلبة الكلية الذين نظموا احتجاجات امام بناية الكلية التربوية المفتوحة في الديوانية رفضًا للإخلاء، في حديث للسومرية نيوز، إن "هذه البناية قمنا بترميمها على حسابنا الخاص لتكون مكانا مريحا للمعلمين لاخذ محاضراتهم اليومية".واشار الى ان "محافظ الديوانية ومدير تربية الديوانية وجهوا باخلاء البناية ونقلنا الى مبنى مهجور عبارة عن مستنقع صرف صحي لغرض إعطاء بنايتنا الى مجلس المحافظة الجديد، بالرغم من ان المجلس يمتلك بناية بديلة".وفي ذات السياق، وصف طالب آخر هذا القرار بـ"المجحف" من قبل مدير تربية الديوانية، مشيرًا إلى ان "كتاب الاخلاء جاء من المحافظ بالرغم من ان الكلية التربوية المفتوحة تابعة لوزارة التربية ولا علاقة للمحافظ بها، خصوصا ان الطلاب قاموا هم بترميمها والانفاق عليها ونحن بحدود الف طالب في الكلية"، مطالبا بـ"إعادة النظر وارجاع حق الطلبة خصوصا وهم مقبلون على امتحانات الكورس الأول".