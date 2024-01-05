التربية تعلن الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح إجازات تأسيس المدارس الأهلية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح إجازات تأسيس المدارس الأهلية.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة التربية حددّت الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح إجازات تأسيس المدارس الأهلية وفقاً لأحكام نظام التعليم الأهلي والأجنبي، وكما موضح في الكتب الرسمية أدناه".