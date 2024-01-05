بالمرتبة 86 عالميًا.. 5% نسبة انتشار التدخين بين "مراهقات العراق"

وعلى المستوى العالمي، فيما يخص نسبة انتشار التدخين بين البالغين، جاء العراق في المرتبة 86 عالميًا بين 158 دولة حول العالم، وبنسبة انتشار بالتدخين بين البالغين تبلغ 18.5%، وفق اخر احصائيات حديثة متوفرة.اما نسبة نسبة انتشار التدخين بين المراهقين 13 إلى 15 عاما في العراق فبلغت 8%، وبواقع 11.5% بين فئة الشباب، و4.5% بين فئات الفتيات المراهقات تحت 15 عامًا.