وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم اصدار السندات الثالثة تحت اسم سندات الاعمار بمبلغ ( ٢ ) ترليون استناداً الى قانون الموازنة رقم ١٣ للسنوات (٢٠٢٣- ٢٠٢٤- ٢٠٢٥)، وللفترة من ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولغاية ٢٠٢٤/١/٣٠".وأضاف البيان، أنه "ستكون الفئات المطروحة لهذه السندات كالتالي:- سند فئة ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار عراقي بفائدة سنوية ٦٪؜ لاجل سنتين- سند فئة ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار عراقي وبفائدة سنوية ٨٪؜ لاجل اربع سنوات".وأتمت الوزارة، أنه "على الراغبين بالشراء من الجمهور تقديم طلبات الشراء عبر المصارف المجازة ونهيب بالمستثمرين و المواطنين بانتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية حيث سيكون حجم الاصدارية محدود جدا علما بأن هذه السندات قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية".