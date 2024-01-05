وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات او الجمعيات غير المرخصة من الجهات الرسمية والتي تقوم بعمليات البيع بالتجزئة للسلع او الخدمات فضلا عن الصفحات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم قروض وتسهيلات مالية او اية خدمة اخرى عن طريق البنك المركزي العراقي او اي جهة مصرفية".ودعا المصرف، الزبائن الى "عدم التعاون مع تلك الجهات وعدم تزويدها بأية وثيقة رسمية او معلومات شخصية وابلاغ الجهات الامنية المختصة عنها".وأكد البيان، ان "تقديم الخدمات يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وان تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية تكون بشكل مباشر إلى الزبائن و المواطنين بصورة كافه من خلال تلك الفروع".