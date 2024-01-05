شباط المقبل.. موعداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين العراق وماليزيا

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعتزم استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وكوالالمبور، مطلع شباط المقبل، وبواقع رحلة واحدة أسبوعياً كمرحلة أولى.ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، قوله إن "الطائرات التي ستخصص لخدمة هذا الخط الحيوي هي من طراز طائرة الأحلام (Dreamliner) والتي ستوفر رفاهية عالية وخدمة الإنترنيت للمسافرين طيلة مدة الرحلة".وأكد البيان، أن "الشركة تعتزم الشروع في اطلاق خطة عمل جديدة، خلال العام الحالي، وستكون مكملة لخطة العام 2023 والتي تتضمن توسيع شبكة وجهات السفر على متن أسطولها الجوي، وإتاحة خيارات أكثر للمسافرين من المطارات العراقية الى مختلف الوجهات الإقليمية والدولية وبأسعار تنافسية وتحسين مستوى الخدمات".