رفع عدد المرشات 800%.. الزراعة والموارد تستعرضان أسلحة محاربة الجفاف

وقال وزير الموارد عون ذياب في مؤتمر صحفي عقده بعد وصوله محافظة النجف، وحضره مراسل السومرية، إنه "ناقشنا عدة ملفات مع وزير الزراعة ومحافظ النجف وسنعمل على تلك الملفات من خلال خطة جديدة لتطبيق التقنيات بسرعة"، مشيرا الى انه "ناقشنا موضوع الابار واستغلالها لتوفير المياه وستكون لدينا جولة اليوم في النجف ".من جانبه، قال وزير الزراعة عباس المالكي، ان التعاون إيجابي جدا مع محافظة النجف"، مبينا ان "الشحة هي ظاهرة عالمية وعملنا على الترشيد ووضعنا اكبر مبلغ في الموازنهة لهذه الشحة وتعاقدنا على 12 الف مرشة بينما كنا نملك 1400 مرشة فقط لكل الأراضي وزرعنا اربعة محاصيل ونجح منها محصولان على طريقة السقي هذه".