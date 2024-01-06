تطلع لانتهاء "7 سنوات سوداء".. مقاولو البصرة يشكون استحواذ شركات العيداني على المشاريع

وقال رئيس اتحاد مقاولي البصرة، مراد الحلفي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "الشركات في محافظة البصرة عانت خلال السنوات السبعة الماضية ومنذ عام 2017، من الاقصاء وتضرر اعمالها وكثير منها بدأت بتسريح عامليها بسبب استحواذ شركات مقربة من المحافظ اسعد العيداني على جميع المشاريع في المحافظة".وأوضح أن "هذه الشركات المعدودة ارتبطت بهيئة استثمار المحافظة التي هي بدورها تدار بقرار من المحافظ اسعد العيداني، وأصبحت جميع مشاريع المقاولات والاستثمار والمشاريع الصناعية بيد شركات محددة مقربة من المحافظ".وبين أن "فترة تولي العيداني لمنصب المحافظ للسنوات السبع الماضية كانت فترة تهديم للقطاع الخاص".وشدد الحلفي على عدم القبول بتكرار هذه التجربة والتعامل مع الشركات بهذه الروحية، مشيرا الى ان "توجيهات رئيس الوزراء هي دعم وتنشيط القطاع الخاص، وهنالك نمو للشركات في العراق، لكن في البصرة توقف النمو للشركات منذ 2017 وحتى الان".وأوضح ان "البصرة حصلت على 12 تريليون دينار خلال السنوات الماضية وهذا الرقم لايتناسب مع الواقع الحالي الموجود اليوم اذا ماتم عكس هذه الأرقام على الواقع الحالي"، متسائلا عن "نوع المشاريع التي أنشئت وأين انفقت هذه الأموال".وطالب الحلفي، الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات مثل تصميم ونبني والأساس وإدارة الدولة، ان "تأخذ بنظر الاعتبار ماحدث، وان تصلح الخراب والدمار وتعالج المشاكل والاخطاء والذهاب باتجاه انتخاب محافظ مستقل ويتمتع بالنزاهة في البصرة".