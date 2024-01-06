التعليم تعلن نتائج قبول طلبة الدور الثالث من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج القناتين العامة والقبول المباشر تتضمن قبول (503) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (159) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(29) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(315) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".وبهذا الصدد، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().