الأعرجي يعزي الشعب الإيراني بحادثة "كرمان"

وقال الأعرجي في رسالة التعزية التي قدمها في السفارة الإيرانية ببغداد، "في ذكرى الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، اقدم الارهابيون الجبناء بعمل مملوء حقداً ضد الابرياء الذي احيوا هذه المناسبة".وأضاف الأعرجي، "اتقدم بخالص العزاء للسيد الولي حفظه الله والشعب الإيراني الشقيق بهذا المصاب سائلين الباري عز وجل ان يرحم الشهداء ويشافي الجرحى والمصابين".وتابع الأعرجي في رسالته، "علينا ان نعمل مجتمعين على محاربة الارهاب و قطع دابرهم وقطع الايادي التي تساعدهم. انا لله وانا اليه راجعون".وأعربت الحكومة العراقية، الأربعاء 3 كانون الثاني 2024، عن إدانتها للحادث "الإرهابي" الذي قع في مدينة كرمان بإيران.وقتل واصيب نحو 188 شخصا في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله، بضربة جوية أميركية في العراق عام 2020.