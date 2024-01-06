ميسان.. ثور هائج يهاجم مواطنين ويوقع إصابتين إحداها لامرأة حامل

تسبب ثور هائج، هاجم مواطنين في محافظة ميسان، بإصابتين بشريتين إحداها لامرأة حامل.

وأظهر مقطع مصور، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثور هائج وهو يهاجم المواطنين في السوق الكبير بمحافظة ميسان.



وتسبب هجوم الثور، بإصابة شاب وامرأة حامل.