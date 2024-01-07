Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تدمير ثلاثة أوكار لـ"داعش" في ديالى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة بالعراق

محليات

2024-01-07 | 00:06
25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة بالعراق
951 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

أعلنت نقابة الصيادلة تسلم وزارة الصحة 25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة في العراق، وسط الحاجة المتزايدة لتخصصات الصناعة الدوائية.


وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، إنه "تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع".

أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص "نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير"، لافتا إلى أن "أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية".

وبين أن "المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي".

وأوضح الهيتي، أن "النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها".

وأكد النقيب، على "دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق".

>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
رحال
Play
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
Play
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Biotic
Play
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
Play
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Play
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
Play
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
علناً
Play
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Play
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Morning Live
Play
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
Play
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
رحال
Play
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
Play
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Biotic
Play
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
Play
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Play
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
Play
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
علناً
Play
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Play
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Morning Live
Play
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
Play
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.