خارطة بالطرق الرئيسية المزدحمة في بغداد الان



وجاءت خارطة الطرق المزدحمة كالاتي:



ازدحام كثيف على سريع محمد القاسم من تقاطع النهضة الى تقاطع زيونة

شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة ازدحام كثيف

سريع الدورة مزدحم من وقود اللؤلؤة الى الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم

من جسر الطابقين لغاية تقاطع المصافي توقف تام

ازدحام كثيف من مدخل السيدية وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد

سريع القادسية مزدحم من قيادة الشرطة الاتحادية لغاية ساحة الاحتفالات

ساحة النسور مزدحم بجميع الاتجاهات من ساحة قحطان ومن شارع الأردن وجميع الطرق المجاورة

شارع النقابات وشارع البيجية في المنصور ازدحام كثيف

توقف تام على سريع الشعلة قرب حي العدل

شارع 14 تموز ازدحام كثيف لغاية تقاطع صنعاء