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العراق بالمنطقة الحمراء في أكثر المؤشرات العالمية "رعبًا".. ماذا تعرف عن الإجهاد المائي؟

محليات

2024-01-07 | 03:10
العراق بالمنطقة الحمراء في أكثر المؤشرات العالمية &quot;رعبًا&quot;.. ماذا تعرف عن الإجهاد المائي؟
2,703 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

يعد مؤشر الاجهاد المائي، أحد اكثر المؤشرات "المرعبة" في العالم، والتي تتلخص فكرته بأن استهلاك أي دولة من المياه أكبر او يقترب من كمية إيراداتها المائية.

ويعرف الاجهاد المائي بتعريف أدق بأنه نسبة الطلب على المياه إلى الإمدادات المتجددة، والمنافسة على موارد المياه المحلية، وكلما ضاقت الفجوة بين العرض والطلب، كلما أصبح المكان أكثر عرضة لنقص المياه، فالبلد الذي يواجه "الإجهاد المائي الشديد" يعني أنه يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني "الضغط المائي المرتفع" أنه يسحب 40% من إمداداته.

ويأتي العراق بحسب اخر تقرير منشور من معهد الموارد العالمي، ضمن المنطقة الحمراء بمؤشر الاجهاد المائي، حيث جاء في المرتبة 23 عالميا من اصل اكثر من 160 دولة، فيما تأتي البحرين بالمرتبة الأولى عالميا، ومن ثم قبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر والامارات والسعودية وإسرائيل ومصر كالبلدان العشرة الأولى بمؤشر الاجهاد المائي.

والبلدان في مؤشر الاجهاد المائي الأعلى أي المنطقة الحمراء يبلغ عددها 25 دولة، وهي التي تستهلك اكثر من 80% من إيراداتها المائية، وهو مايعني ان استهلاكها من المياه خلال سنوات سيكون اكبر من إيراداتها المائية وبالتالي لايوجد مايكفيها من المياه.
 

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