بغداد.. منع انشاء البنايات الخالية من أنفاق للسيارات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تدمير ثلاثة أوكار لـ"داعش" في ديالى
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478356-638402177125913432.jpg
بغداد.. منع انشاء البنايات الخالية من أنفاق للسيارات
محليات
2024-01-07 | 04:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,428 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشفت امانة بغداد اليوم الاحد، البدء منذ شهر تموز الماضي بعدم منح إجازة بناء لأي مبنى دون شروط منها تخصيص طابق لوقوف العجلات.
وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي، إن "أمانة بغداد تمنح إجازات البناء والمخططات، لإنشاء الأماكن التجارية والسكنية وفق معايير الدفاع المدني والطرق المرورية، وكذلك يجب أن تكون مطابقة لشروط كتاب مجلس الوزراء الذي أوصى بأن تكون الأبنية التي ستنشأ في الفترة القادمة صديقة للبيئة وذات مساحات واسعة وتحتوي على مناطق خضراء وتكون قادرة على استيعاب الطاقة الحرارية، فضلاً عن استخدام الزجاج الاستيل والمواد العازلة وغيرها".
وأضاف، أن "كل إجازات البناء التي تصدرها أمانة بغداد من خلال دوائر الإجازات وأقسام البلديات، لا بد من استحصال موافقة الدفاع المدني التي تشدد على وجود غرف محصنة وسلم هروب ووسائل أمان كافية، فضلاً عن إلزام أصحاب الأبنية ذات الطوابق 10 و20 و40 طابقاً، بتخصيص طابق أو طابقين كأماكن لوقوف السيارات"، مؤكداً "عدم السماح بالمرحلة القادمة بمنح إجازات البناء، من دون أنفاق أو مواقف للسيارات".
وأشار إلى، أن "أمانة بغداد لم تمنح أي إجازة بناء من دون أنفاق أو مواقف للسيارات منذ تاريخ 2023-7-23"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وتابع، أن "الذين حصلوا على إجازات بناء قديمة، وقاموا بالبناء ضمن معايير غير صحيحة، منها عدم وجود مواقف سيارات أو عدم وجود سلم هروب، فهؤلاء يعتبرون من المخالفين".
ولفت إلى، أن "الإجراءات التي تتخذها الأمانة بحق المخالفين، هي: التبليغ بإنذار مرتين أو ثلاث، وفرض غرامات مالية عالية تتراوح من 25 – 50 مليون دينار عراقي، وبعض المخالفات يحكم بها القضاء بالإزالة، وهي قليلة جداً، لأن المخالفات كثيرة".
وأشار الى إن "إحدى وسائل معالجة المخالفات، هي يجب أن تكون هنالك بدائل منها استئجار مواقع قريبة تستخدم كراجات أو هنالك مقترح قدم لدائرة المشاريع، وهي أن تكون الأرصفة مسطحة في الأزقة لمعالجة الاختناقات المرورية".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تصل إلى أكثر من 4 أشهر!.. إليك قائمة بالعطل الرسمية في العراق خلال 2024
محليات
27.23%
04:12 | 2024-01-06
تصل إلى أكثر من 4 أشهر!.. إليك قائمة بالعطل الرسمية في العراق خلال 2024
04:12 | 2024-01-06
انضمام "أبو مهدي المهندس" الى بحرية الحرس الثوري الإيراني
دوليات
25.54%
01:50 | 2024-01-06
انضمام "أبو مهدي المهندس" الى بحرية الحرس الثوري الإيراني
01:50 | 2024-01-06
صلاح الدين.. استشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم مسلح
أمن
23.81%
13:13 | 2024-01-06
صلاح الدين.. استشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم مسلح
13:13 | 2024-01-06
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
رياضة
23.42%
10:49 | 2024-01-06
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
10:49 | 2024-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٨٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-06
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
Biotic
الوشوشة ماذا تعرف عن فيديوهات النشوة الدماغية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2024-01-05
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
فنّ نيوز
نجاح أغنية أحمد سعد وروبي - الحلقة ١٨ | 2024
14:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
Dayane & The City
تصاميم مجوهرات عصرية ومميزة - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-05
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
علناً
قرار الاطار باستبعاد جميع المحافظين - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-04
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
Morning Live
كيف نتخلص من العادات الروتينية الخاطئة في حياتنا - الحلقة ١٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-04
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.