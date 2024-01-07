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تقرير 2024.. تسجيل رابع انخفاض لمؤشر الهجرة في العراق منذ 1989
محليات
2024-01-07 | 05:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,071 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
انخفض معدل الهجرة في العراق وفقا لمسح 2024، فيما جاء في المرتبة 11 عالميا بمؤشر الهجرة، وذلك في رابع انخفاض مسجل في الهجرة منذ عام 1989.
وبلغ معدل الهجرة في العراق 0.316 لكل 1000 نسمة لعام 2024، بانخفاض قدره 31.3٪ عن عام 2023، بحسب موقع ماكرو تريندز.
وكان معدل الهجرة الصافي للعراق عام 2023 قد بلغ 0.460 لكل 1000 نسمة، بزيادة قدرها 12.47% عن عام 2022، الذي بدوره كان قد بلغ 0.409 لكل الف نسمة بزيادة قدرها 13.93% عن عام 2021، والذي أيضا جاء بدوره 0.359 لكل الف نسمة بزيادة قدرها 16.56% عن عام 2020.
وكان معدل الهجرة انخفض في العراق عام 1989، ومن ثم ارتفع عام 1999، وانخفض أيضا عام 2009 ليعود للارتفاع عام 2012، وعاد للانخفاض في 2014 ليرتفع نسبيا في 2019، حتى عودته للانخفاض في مؤشر 2024.
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