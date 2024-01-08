جنايات صلاح الدين: السجن 15 عاماً بحق إرهابي

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل معهم ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الشرقاط واستلام كفالة مالية وتجهيز مضافات داعش في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدينة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".