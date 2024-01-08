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أمطار وانخفاض بالحرارة يخيمان على أجواء العراق الأسبوع الحالي
محليات
2024-01-08 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,610 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الشدة ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".
وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار متفرقة كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن فيها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".
ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار متفرقة كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن فيها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".
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