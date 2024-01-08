التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى

السومرية نيوز - محليات



قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى للعام الدراسي الحالي.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "نظرا لكثرة اعداد التلاميذ في المدارس الابتدائية، قررت وزارة التربية/المديرية العامة للتقويم والامتحانات تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى مع موعد الامتحانات الشفوية للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ ،في حال إرتأت المديريات العامة للتربية ذلك".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في 17 كانون الأول 2023، الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية ستكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق الـ25 من شهر كانون الثاني الحالي وتنتهي يوم الاربعاء الـ31 من نفس الشهر، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21 / 1 / 2024، وتنتهي يوم الاربعاء 2024/1/31 من ذات الشهر أيضاً، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات.



كما نوهت الوزارة حينها الى ان العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الخميس الموافق (2024/2/1) لمدة اسبوعين على ان يستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 2024/2/15، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط.