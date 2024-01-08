حريق في مستشفى النسائية والأطفال بالديوانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "وردنا اتصال بوجود حريق في مستشفى النسائية والأطفال وتم توجيه كافه مفارز الدفاع المدني والادلة الجنائية وقوة من مفارز الطوارئ والنجدة وحماية المنشآت للمكان وبإشراف قائد شرطة الديوانية".وأضافت، أنه "في بالساعة 1720 تم اطفاء الحريق والسيطرة على الموقف دون إصابات بشرية"، مبينة أنه "احتراق نفايات داخل غرفة وسنزودكم بالمعلومات لاحقا بعد إكمال تقرير الادلة الجنائية".