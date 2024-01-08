اختناق 21 طفلا.. تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى النسائية والاطفال بالديوانية (صور)

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن سبب الحريق يعود الى تماس كهربائي امتد الى النفايات وتسبب باختناق 21 طفلا من "الخدج في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية ".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي امتد الى النفايات والدخان غطى أروقة المستشفى، مما تسبب باختناق النساء وأكثر من 21 طفلا بقسم (الخدج) في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية"، مبينا ان "عدد الراقدين داخل المستشفى 180 شخصا بينهم 60 طفلا".



وأشار الى انه "تم تفريغ جميع صالات المرضى في النسائية والأطفال، ونقلهم الى مستشفى الحسين العام للولادة".



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اندلاع حادث حريق ضمن مستشفى النسائية والأطفال في المحافظة، مؤكدة السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية.

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