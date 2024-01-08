رئيس لجنة النزاهة يوجه بالتحقيق بشأن شركة أجنبية تعمل بالقطاع النفطي

وجه رئيس لجنة النزاهة البرلمانية زياد الجنابي، الاثنين، بالتحقيق بشأن ما ذكرته النائبة سروة عبد الواحد عن شركة أجنبية تعمل في القطاع النفطي.

وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، "وجهنا بفتح تحقيق بشأن ما ذكرته السيدة النائبة عن شركة وود للاستشارات وهي شركة هولندية بريطانية"، مضيفاً أنه "سيتم التدقيق في ملف هذه الشركة".

وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت، اليوم الاثنين، في صفحتها على منصة "اكس"، أن شركة وود للاستشارات وهي شركة هولندية بريطانية دخلت العراق كشركة استشارية في القطاع النفطي وبالتحديد في إنتاج النفط منذ عام 2010، وتحصَّلت على عقود ضخمة في البصرة ومختلف أنحاء البلاد.

وأكدت عبد الواحد أن "هذه الشركة يتم تجديد عقدها باستمرار، وهي تشغله منذ 7 سنوات دون فتح الباب لأي منافسة مع شركات عالمية أكثر خبرة وأعلى مستوى منها، فضلاً عمَّا رافق تنفيذ هذا العقد من شبهات فساد هائلة آخرها المحطة المنتجة للغاز المسال بقيمة 900 مليون دولار".