تسمية مدير جديد لشؤون المخدرات في كربلاء

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسمية مدير جديد لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسمية العقيد مثنى ناظم علي الجحيشي مديراً لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة بدلاً من العميد علي جاسم مسير". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.