إخماد حريق في مخيم للنازحين شمال الموصل

أفاد مراسل السومرية في محافظة نينوى، الاثنين، بإخماد حريق في مخيم للنازحين شمال الموصل.



وقال مراسلنا، إن كرفانين في مخيم مام رشان الخاص بنازحي سنجار تعرضا لحريق ادى الى تدميرهما بشكل كامل.



وأضاف أنه اثناء اندلاع الحريق تدخل الاهالي فوراً لاخماده والسيطرة عليه وكان بسبب مدفأة نفطية، مشيراً الى أن المخيم تسكنه اكثر من 1000 عائلة سنجارية وّيقع في قضاء الشيخان.