خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحمات كالاتي:محمد القاسم ازدحام شديد من الجسر العنكبوتي إلى تقاطع النهضةشارع بور سعيد ازدحام شديد من مستشفى الجملة العصبية لغاية تقاطع النخيلشارع موسى بن نصير من تقاطع زيونة لغاية مجسر الأمانة ازدحام شديدشارع الكيلاني من تقاطع شارع الظلال لغاية ساحة الخلاني ازدحام شديدشارع الجمهورية ازدحام شديد من ساحة الخلاني الى الشورجةشارع الرشيد من الميدان لنفق باب المعظم ازدحام شديدازدحام شديد في شارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية لغاية جسر الصرافيةسريع القادسة من مخرج شارع المطار لغاية ساحة الاحتفالات مزدحمازدحام شديد جدا في ساحة النسور من كل الاتجاهات باتجاه قيادة الشرطة الاتحادية وباتجاه ساحة قحطان وشارع الأردن باتجاه سيد الحليبازدحام شديد في شارع قطر الندى وجسر الجادرية من مدخل السيدية لغاية جامعة بغداد