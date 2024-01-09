التربية تعلن تعليمات قرار "المحاولات" لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، تعليمات قرار “المحاولات” لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة الذي تم تصويت عليه في جلسة هيئة الرأي.





1- الطلبة الذين يحق لهم المحاولات مخيرين بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات



2- يعاد الطلبة الذين انتقلوا إلى مدارس أخرى والراغبين بالمحاولات إلى مدارسهم السابقة



3- طلبة الانتساب الراغبين بالمحاولات يلغى انتسابهم .



4- الطلبة الذين قدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2024/2023 مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمولهم بالمحاولات .



5- الطلبة المشمولين بالمحاولات غير مطالبين بأداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة. وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية وردت لسومرية نيوز، "استنادا إلى قرار هيئة الرأي بجلستها رقم (1) بتاريخ 2024/1/3 المتضمن إعادة العمل بالمحاولات الطلبة الصف السادس الإعدادي الراسبين للعام الدراسي 2023/2022 (بدرس واحد أو درسين) بفروعه كافة أداء الامتحان في المحاولات للعام الدراسي 2024/2023 وإلحاقا بكتاب اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ذي العدد (2) بتاريخ 2024/1/6، نود إيضاح الاتي:1- الطلبة الذين يحق لهم المحاولات مخيرين بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات2- يعاد الطلبة الذين انتقلوا إلى مدارس أخرى والراغبين بالمحاولات إلى مدارسهم السابقة3- طلبة الانتساب الراغبين بالمحاولات يلغى انتسابهم .4- الطلبة الذين قدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2024/2023 مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمولهم بالمحاولات .5- الطلبة المشمولين بالمحاولات غير مطالبين بأداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة.

6-يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الإمتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله إلى أي مدرسة أخرى.

7-تقوم مراكز الفحص بإعداد استمارات خاصة بالمحاولات وإرسالها إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة.



8-الطلبة الذين استفادوا من قرار المحاولات في السنوات السابقة غير مشمولين بالمحاولات



9- إن اخر موعد للتقديم على المحاولات هو يوم الخميس الموافق 2024/3/14.