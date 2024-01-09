الحكم 6 سنوات بحق مدير عام شركة الصناعات الهيدروليكية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة تقاضي مبالغ مالية كـ (رشوة) من احد المقاولين مقابل اطلاق مستحقاته المالية التي بذمة الشركة".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة ثانيا / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".