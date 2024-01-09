السامرائي يهنئ بعيد تأسيس الشرطة

وقال السامرائي في تغريدة له على منصة "اكس"، "نبارك للشرطة العراقية قيادات وضباط ومراتب في ذكرى تأسيسها الـ 102 ونحيي جهودها الحثيثة في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وسيادة القانون لبناء مجتمع آمن ومزدهر".وأضاف السامرائي، "نثمن تضحيات رجال ونساء الشرطة العراقية الذين يخاطرون بحياتهم بهدف حماية المواطنين وحفظ النظام والسلام في العراق".