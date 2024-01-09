الكشف عن تخصيصات وزارة الزراعة ضمن موازنة 2024

الجبوري قال أنه عقد اجتماعاً بشأن تنفيذ البرامج الخاصة بستراتيجية القطاع المعدة وفقاً لخطط مدروسة، اسهاماً في حل معوقات تطويره، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين والمزارعين للعام الحالي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنه سيتم إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية المخصصة للوزارة ضمن موازنة العام الحالي لدعم المزارعين ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، منوهاً بانه تم تخصيص مبلغ مماثل لكل من عامي 2025 و2026 وتقسيمه على أبواب محددة، ضمن بنود أعدت لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني.وبين الجبوري ان التريليون دينار المخصص للوزارة توزع بواقع 350 مليار دينار لشراء بذور الرتب العليا بأصنافها الثلاثة، المسجل والأساس والمصدق والخاصة بمحصول الحنطة، والتي ستوزع بين الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 بالمئة سيتحملها صندوق دعم البذور التابع إلى المجلس الوطني للبذور.وتابع انه تم تخصيص 350 مليار دينار لشراء منظومات الري الحديثة التي ستباع للمزارعين بسعر مدعوم بنسبة 30 بالمئة وبالتقسيط على مدى عشرة أعوام، مبيناً انه تم إبرام عقدين بهذا الشأن مع وزارة الصناعة والمعادن، الأول لتجهيز 475 مرشة محورية مختلفة الأحجام وبمبلغ 33 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 100 مليار دينار والخاص بشراء 1400 مرشة والتي ستجهز قريباً، اضافة إلى تسهيل الاجراءات للقطاع الخاص بهدف استيراد الأسمدة بدون إجازات، أو شرائها من المصانع الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة.