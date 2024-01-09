جنايات الرصافة: السجن 6 سنوات بحق مزور صكوك

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المدان كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والبيع حيث ضبط بحوزته (٢٥) صكا مزورا فارغ تابع لأحد المصارف في بغداد".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٧٥ / الشق الاخير من قانون العقوبات".