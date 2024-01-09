العتبة العسكرية تتشح بالسواد بذكرى شهادة الإمام علي الهادي ع (صور)

السومرية نيوز – محليات



نشرت العتبة العسكرية في مدينة سامراء، مجموعة من الصور بعدما اتشحت العتبة بالسواد ايذاناً بحلول مناسبة ذكرى شهادة الإمام علي الهادي (عليه السلام).

ويصادف اليوم الثالث من رجب ذکرى استشهاد الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام، حيث کانت شهادته سنة 254 هجري وکان عمره يوم استشهاده 41 سنة.



أدناه الصور:

