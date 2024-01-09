استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقاطع مصورة تظهر تجمهر المتقاعدين أمام مبنى هيئة التقاعد الكائن في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد.



وبحسب المقاطع التي حصلت عليها السومرية نيوز، فقد ظهر استياء شديد من قبل المتقاعدين والمتقاعدات أو ذوي المتقاعدين من الذين قطعوا رواتبهم من أجل التدقيق وانتظارهم امام المبنى لوقت طويل وسط تجمهر بشري كبير.





كما عبر متقاعدين عن انزعاجهم وذلك بسبب ان اغلبهم يعاني من امراض مزمنة لا يستطع الانتظار كثيراً.