إيران تحتجز سفينة "تنزانية" كانت متوقفة في المياه المتاخمة للعراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باحتجاز إيران لسفينة "تنزانية" كانت متوقفة في المياه المتاخمة للعراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "سفينة كانت متوقفة صباح اليوم في المياه المتاخمة للعراق، وترفع علم تنزانيا، جرى سحبها واحتجازها من قبل 4 زوارق حربية إيرانية إلى داخل حدود الجانب الإيراني".



وبين، أن "الموانئ العراقية ليس لديها أي علم أو تفاصيل أو "أوردر" لهذه السفينة".