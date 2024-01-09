الأعرجي واللامي يبحثان ملفي المخدرات والارهاب

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع مدير عام أمن الحشد الشعبي ملفي المخدرات والارهاب.

وقال الاعرجي في تغريدة على منصة "اكس"، "بحثنا مع الفريق الركن حسين اللامي مدير عام أمن الحشد ملفي المخدرات والارهاب". وأضاف "استمعنا الى جهود التكامل والتنسيق مع الاجهزة الامنية لملاحقة تجار المخدرات وعصابات الارهاب وتقديمهم للعدالة".