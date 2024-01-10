محمد القاسم الأطول وساحة النسور الأعقد.. خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحام شديد في سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى تقاطع النهضةمحمد القاسم من معمل بطاريات بابل الى مجسر الصليخسريع الدورة من جسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمنفق النداء وشارع المشاتل ازدحام من تقاطع النداء الى ساحة عنترازدحام شارع الجمهورية من الخلاني الى الشورجةمجسر باب المعظم ازدحامشارع وزارة الصحة من نفق باب المعظم وشارع الكسرة باتجاه كلية الفنون الجميلةشارع حيفا من ساحة الطلائع الى وزارة الثقافة ومن حديقة الشيخ احمد الوائلي وصولا الى جسر 14 رمضانشارع 14 تموز من مخرج خدمي مطار المثنى الى جسر 14 رمضانشارع 14 رمضان من التقاطع مع 14 تموز لغاية ساحة اللقاءشارع المنصور من تقاطع 14 رمضان الى ساحة أبو جعفر المنصورساحة النسور ازدحام من جميع الاتجاهاتسريع القادسية من جامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالات