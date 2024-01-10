تظاهرة أمام موقع شركة نفط البصرة.. هذه المطالب (صور)

السومرية نيوز – محليات



تجددت، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني/يناير 2024، تظاهرات الخريجين من شريحة المهندسين امام موقع شركة نفط البصرة في منطقة الحكيمية.







الصور ادناه:

ويقول مراسل السومرية، إن خريجين من شريحة المهندسين جددوا تظاهراتهم أمام موقع شركة نفط البصرة في منطقة الحكيمية، مطالبين بالتعيين والأنصاف.الصور ادناه: