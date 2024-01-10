50 يوما فقط أمام 17 مليون عراقي لإثبات عراقيتهم وتمكنهم من "الانفاق والشراء"

فلم يتبق سوى 50 يومًا فقط، لانتهاء المهلة التي حددتها كل من وزارة الداخلية ووزارة النفط لاستخراج البطاقات الوطنية وكذلك بطاقات الدفع الالكتروني.وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، ان الأول من اذار المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستخدام البطاقة الوطنية بصفتها المستمسك الرسمي "الوحيد"، حيث ان من لايمتلك بطاقة وطنية ويمتلك جنسية ورقية سوف لن يتمكن من انجاز أي معاملات في دوائر الحكومة، بحسب هذا التوجه.اما وزارة النفط فلقد حددت أيضا شهر اذار المقبل، موعدا نهائيا لايقاف استخدام الكاش في محطات الوقود، وسيكون الدفع في محطات الوقود حينها حصرا عبر بطاقات الدفع الالكتروني.وبلغة الأرقام، فأن اخر اعلان عن عدد البطاقات الوطنية المستخرجة في العراق والصادرة من وزارة الداخلية، فلقد بلغت 33 مليون بطاقة، وذلك من اصل 43 مليون مواطن عراقي، مايعني ان هناك 10 ملايين عراقي مطالب باستخراج بطاقات وطنية خلال مدة لاتتجاوز الـ50 يوما في عموم البلاد.اما فيما يخص بطاقات الدفع الالكتروني، فان اخر رقم معلن عن البطاقات المستخرجة في العراق قد بلغ 18 مليون بطاقة ائتمان ودفع الكتروني.وفي حال عكسها على عدد المواطنين العراقيين من "لهم الاهلية" بالدفع والشراء، فأن من بين 43 مليون مواطن عراقي هناك 17.6 مليون مواطن تحت 15 عاما، مايعني ان عدد المواطنين الذين لهم الاهلية يبلغ 25 مليون مواطن.ومن بينه هؤلاء الـ25 مليونا هنالك فقط 18 مليون بطاقة، مايعني ان 7 ملايين مواطن عراقي يجب عليه استخراج بطاقة دفع الكتروني سواء لاستخدامها في محطات الوقود و باقي أنواع المشتريات فضلا عن دفع الرسوم في دوائر الدولة، حيث وجهت وزارة المالية مؤخرا بعدم استخدام الكاش في دوائر الدولة، وجميعها أصبحت تمتلك أجهزة دفع الكتروني.