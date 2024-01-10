طقس العراق الأيام المقبلة.. الأنواء الجوية: أمطار متوقعة وانخفاض بالحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس العراق ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطر وتكون الامطار رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خاصة في اقسامها الشرقية، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطر وتكون الامطار رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون طقس العراق صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ممطر وتكون الامطار رعدية احياناً كما يتساقط الثلوج في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما ممطر وتكون الامطار رعدية احياناً كما يتساقط الثلوج في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".