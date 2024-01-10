مسح أولي يظهر نسبة الفقر في نينوى: ما زال بأعلى مستوياته وبلغ 85%

وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان، إن نسب الفقر في المحافظة ما زالت في أعلى مستوياتها وبلغت 85 بالمئة، مشيرا إلى مواصلة دائرته أعمال المرحلة الثانية لمسح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للكشف عن نسب البطالة في نينوى بعد إنهاء المرحلة الأولى منه، كاشفا عن وجود أعداد كبيرة من البطالة المقنعة بين صفوف شباب الموصل بشكل خاص ونينوى بشكل عام، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.في سياق آخر، بين أن الاستعدادات جارية حاليا للتحضير لإجراء التعداد خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بعد الخطة التي وضعتها وزارة التخطيط لإجراء الفعالية المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي 2024.